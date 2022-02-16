Рангник не видит причин забирать капитанскую повязку у Магуайра

В последнее время Магуайр привлек к себе внимание несколькими слабыми выступлениями, и часть болельщиков стала требовать исключения 28-летнего англичанина из стартового состава «Юнайтед» и лишения его капитанской повязки.

Магуайр был назначен капитаном «Юнайтед» в январе 2020 года, всего через пять месяцев после перехода на «Олд Траффорд» из «Лестера», но его недавние выступления против «Саутгептона» и «Бернли» убедили некоторых болельщиков в том, что сейчас защитник не справляется с такой ответственностью.

Однако временны босс «Юнайтед» не считает, что Магуайра нужно отправить на скамейку запасных или освободить от капитанских обязанностей.

«По-моему, после того, как он восстановился от травмы, он выступал очень хорошо. Он провел прекрасный матч против «Вест Хэма», - сказал Рангник.

«Да, в последних двух играх у него были слабые моменты, и в игре с «Саутгемптоном», и когда мы пропустили гол от «Бернли», но он наш капитан, и я не вижу причин это менять».

«Ему нужно развиваться, улучшать свою игру, как и всем остальным игрокам. То, как мы сейчас играем, ново для него, потому что в сборной Англии он привык играть в тройке центральных защитников, а здесь в «Манчестер Юнайтед» в большинстве случаев он играл в четверке защитников, но все же не так активно».

«Это нечто новое для него, и ему потребуется время, чтобы привыкнуть к этому, приспособиться».