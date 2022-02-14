82 удара, 4 забитых гола: ужасная статистика «МЮ» в последних матчах

Игроки «Манчестер Юнайтед», кажется, потеряли свое голевое чутье за последний месяц или около того.

«Красные дьяволы» забили всего 4 гола в последних 4 матчах, выиграв один из них, проиграв один и дважды сыграв вничью.

Дело не в том, что у команды Рангника не было голевых моментов, игрокам просто не хватило хладнокровия перед воротами.

«Юнайтед» за последние 4 игры сделал 82 попытки, но только 4 раза попал в сетку ворот.

Вот как «МЮ» показал себя в последних нескольких матчах:

18 ударов против «Вест Хэма» (1 забитый гол)

30 ударов против «Мидлсбро» (1 забитый гол)

22 удара против «Бернли» (1 забитый гол)

12 ударов против «Саутгемптона» (1 забитый гол)