«Ливерпуль» показал форму на сезон 2024/25

«Ливерпуль» показал, как будет выглядеть основная форма на сезон 2024/25. Комплект выполнен в классическом красном цвете с тонкими белыми вертикальными полосками и ярким воротником.

«Дизайн формы в стиле ретро, адаптированный для современной игры, включает хромово-желтый узор с девизом клуба YNWA, выгравированный на ткани футболки», - говорится на официальном сайте клуба

«У этой футболки уникальный воротник с традиционными желто-красными деталями, отсылка к культовому воротнику, который был у команды 84-го года под руководством Джо Фэгана, тогда «Ливерпуль» выиграл требл».

«Мне очень понравилась форма на следующий сезон, и мне нравится этот ретро стиль. Мы – клуб с богатой историей, и команда 1984 года была одной из самых успешных. Я уверен, что наши болельщики оценят отсылку к легендам клуба», - отметил Вирджил Вн Дейк.