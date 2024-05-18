Клопп рассказал о трогательной беседе с мамой Трента. Женщина переживала, что назначение Юргена навредит ее сыну

Юрген Клопп покидает «Ливерпуль» спустя 9 лет. После себя немец оставит клубу большое наследие, в том числе игроков, которых Юрген из молодых мальчишек превратил в профессионалов.

Ярчайший пример – Александер-Арнолд. Трент вырос из игрока академии в футболиста основы «Ливерпуля» и сборной Англии. Своим ростом защитник во многом обязан Клоппу, так говорит сам футболист:

«На ранних этапах молодой игрок проходит непростой путь, особенно в таком большом клубе. Ты сталкиваешься со многим: требования, ожидание и давление. Юрген мне очень помог. Он обнял меня и снял это напряжение.

Он говорил со мной, давал советы, объяснял, как управлять эмоциями. Он знал, когда нужно поругать, а когда нужно подарить немного любви. Он помог мне пройти путь молодого игрока, пробивающегося к лидерству в этой команде. Я так многим ему обязан».

В 2015 году, когда Клоппа только назначили в «Ливерпуль», у многих были сомнения. Переживали родители игроков академии – им казалось, что иностранец не станет уделять достаточно внимания воспитанникам клуба.

Немец быстро развеял сомнения. Спустя годы он слышит слова благодарности от родителей футболистов, которых тренер сделал чемпионами.

Юрген рассказал о трогательном разговоре, который у него состоялся с мамой Трента за пару дней до последней игры «красных» в сезоне:

«Этим утром мама Трента была на базе и хотела сказать «спасибо» и «до свидания». Она рассказала мне, что думала в тот момент, когда Брендан [Роджерс] ушел, а я пришел. Когда Трент был намного младше, ей говорили, что мальчикам в этом возрасте нужен тренер-англичанин, ведь иностранные специалисты обычно не рассчитывают на академию. Так что она очень переживала.

И как все повернулось! Это очень красивая история. Я знаю маму Трента с самого начала, с его первого контракта, она проделала отличную работу. Она участвовала в разработке первых двух контрактов сына. Здорово видеть ее сейчас, видеть, как хорошо у нее идут дела. Она счастлива, как и Трент».

Семья.