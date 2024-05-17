«Это будет тяжело»: на последней пресс-конференции у руля «Ливерпуля» Клопп готовится к прощанию с клубом

В воскресенье, 19 мая, на «Энфилде» «Ливерпуль» сыграет с «Вулверхэмптоном». Это будет последний матч Клоппа у руля «красных».

Юрген выступил на своей последней пресс-конференции в качестве главного тренера мерсисайдцев:

«Это самая напряженная неделя в моей жизни. Я уже пережил замечательные моменты. Нам не нужно притворяться, что это обычная неделя, потому что это не так. Я очень прагматичный человек.

Это последняя игра в сезоне, а после нее будет отпуск. Так что все идет своим чередом. Вчера игроки попрощались с нами. Мы устроили барбекю. Это многое значит. Конечно, у меня были эмоциональные моменты. Не знаю, на скольких футболках я оставил автографы! Это все часть нашего общего дела.

Прощаться всегда неприятно, но прощаться без грусти или боли – значит, что время, проведенное вместе, не было приятным. А наше время было замечательным. Так что это будет тяжело.

Представить не могу, как пройдет командное собрание. Было бы здорово создать атмосферу прямо на поле. Если буду стоять и притворяться, что это обычная игра, мне никто не поверит! Это будет непросто по разным причинам».

Клопп уже провел прощальную встречу с сотрудниками клуба и в одиночестве прогулялся по «Энфилду» . В воскресенье немец попрощается с болельщиками «Ливерпуля».

Не только Юргену будет тяжело.