Клопп признался, что ему не нравится один из игроков АПЛ. В нужный момент он не смог накрыть Компани

В воскресенье Юрген Клопп завершит свой путь с «Ливерпулем». Клуб дома на «Энфилде» примет «Вулверхэмптон», а немец попрощается с командой.

Девятилетнее пребывание немца на Мерсисайде отмечается большим успехом − семь крупных трофеев, включая первый за 30 лет титул чемпиона и шестую корону Лиги чемпионов. Однако было и множество промахов.

Пожалуй, особенно выделяется в памяти болельщиков гонка за титул в 2019 году, когда Венсан Компани дальним ударом в верхний угол ворот «Лестера» фактически принес «Манчестер Сити» победу в АПЛ над «красными».

В том году судьбу титула решило всего одно очко, и Клопп утверждает, что до сих пор держит обиду на одного из игроков.

«В тот момент, когда Венсан Компани коснулся мяча, я очень был рад, что меня не схватил инфаркт, потому что именно так я должен был себя чувствовать. Я точно помню, как лежал на диване и думал: «Мэддисон, заблокируй его, накрой его», − сказал Юрген Клопп в интервью Redmen TV. − С тех пор я не люблю Мэддисона. В тот день я был зол на Брендана [Роджерса], потому что он должен был снять его с игры, он устал».

«Лестер» очень хорошо провел первый тайм, после чего они должны были забить. Это просто личное, у меня нет с ним проблем, но когда я его вижу, это... и вот я снова увидел его в прошлые выходные».

Юргена можно понять, ведь всего одна ошибка или недоработка конкретного игрока другой команды стоила «Ливерпулю» слишком дорого.