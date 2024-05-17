«Это опыт, меняющий жизнь»: Тиаго тепло прощается с «Ливерпулем» и фанатами

«Ливерпуль» официально объявил, что в конце сезона клуб попрощается с Тиаго.

Алькантара обратился к поклонникам мерсисайдцев:

«Признательность и благодарность. Это два слова, которые приходят мне на ум в тот день, когда я должен попрощаться со всеми вами, «красные». Я благодарен. Благодарен за возможность быть частью этого города, этого клуба и этого сообщества».

«Постоянная поддержка, которую я получал с самого первого дня, была невероятной. Аплодисменты на «Энфилде», песни The Kop. Это потрясающе, ошеломляюще. Уникальная фанатская база для уникального клуба.

Последние четыре года были временем обучения для меня и моей семьи. Победы, поражения, но, без сомнения, это опыт, меняющий жизнь.

Товарищи по команде, тренеры, персонал и сотрудники клуба: вы все были частью этого. Что касается болельщиков, то у меня просто нет слов. Просто знайте, что я всегда буду искренне благодарен вам.

Спасибо, для меня это была честь. Всего наилучшего, «Ливерпуль». Тиаго», – написал испанец.

За четыре года Алькантара провел в составе «красных» 98 матчей, он забил три гола и отдал шесть ассистов. Вместе с «Ливерпулем» испанец стал обладателем Кубка и Суперкубка Англии, а также Кубка английской лиги.

К сожалению, показать всю свою магию Тиаго помешали травмы. В этом сезоне он вышел на поле всего раз: на пять минут в матче с «Арсеналом». В этой же встрече Алькантара получил очередное повреждение.

Чем вам запомнился Тиаго в «Ливерпуле»?