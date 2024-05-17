Юрген Клопп: «В финале Лиги чемпионов этого чертового Куртуа было 12 рук!»

Выступая на своей последней пресс-конференции в «Ливерпуле», Юрген Клопп вспоминал финал Лиги чемпионов 2022 года, героем которого стал голкипер «Мадрида» Тибо Куртуа.

«В финале Лиги чемпионов у этого чертового Куртуа было 12 рук», - смеялся Клопп.

Тибо Куртуа, действительно, был невероятен в финале в Париже – он совершил 9 сэйвов и помог «Реалу» выиграть 14-й кубок Лиги чемпионов. Победный и единственный гол в том матче забил Винисиус.

Уже 1 июня «Реал Мадрид» снова сыграет в финале турнира. Ожидается, что в воротах будет восстановившийся после травмы Куртуа.