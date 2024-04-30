💣 «Ливерпуль» хочет подписать новый контракт с Салахом. На этом настаивает спортивный директор клуба (The Times)

В последнее время было много слухов о будущем Мохамеда Салаха. Особенно, что касается ухода египтянина из клуба.

Журналист The Times Пол Джойс сообщает, что «Ливерпуль» планирует начать переговоры с нападающим по поводу нового контракта.

Майкл Эдвардс - большой фанат Салаха. Именно он убедил Юргена Клоппа подписать игрока в 2017 году. По слухам, именно он настаивает на продлении египтянина.

Текущий контракт 31-летнего футболиста с «Ливерпулем» истекает в 2025 году.