Фото на память📸 Юрген Клопп сфотографировался с персоналом «Ливерпуля» - все разместились на трибуне «Энфилда»

Юрген Клопп проводит свой последний сезон в качестве главного тренера «Ливерпуля». Под руководством немецкого специалиста английский клуб добился значительных успехов, выиграл множество трофеев и подарил тысячу ярких моментов своим болельщикам.

На прощание Юрген Клопп сделал фотографию с персоналом «Ливерпуля», с которым он провел последние девять лет. Все разместились на одной из трибун «Энфилда», а на ступеньках были разложены трофеи, завоеванные под чутким руководством тренера.