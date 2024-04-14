«Все кончено?» «Ливерпуль» терпит сенсационное поражение в разгар гонки за титул. Реакция фанатов 😫😖
«Ливерпуль» сенсационно проиграл в 33-м туре АПЛ «Кристал Пэлас» со счетом 0:1.
Это поражение может существенно осложнить шансы «скаузеров» на победу в чемпионской гонке АПЛ, поскольку «Манчестер Сити» обыграл «Лутон», а «Арсенал» играет с «Астон Виллой» в эти минуты.
💭 «Ливерпуль» не может выиграть уже три матча подряд, что сильно настораживает фанатов команды.
💭 «Немыслимо упустить титул АПЛ в матче с «Пэлас».
💭 «Всё кончено?»
💭 «Салах был самым бесполезным игроком на поле в этом матче».
💭 «Так будет выглядеть Клопп, когда мы наконец-то забьем:»
💭 «Клопп должен забрать Джонса с собой».
💭 «Банда кривоногих придурков».
💭 «Попрощайтесь с шансами на титул».
Болею за Сити, поражение ливера это в пользу Сити и арсенала, но в переди еще много матчей, так что не растраивайтесь Ливерцы