«Все кончено?» «Ливерпуль» терпит сенсационное поражение в разгар гонки за титул. Реакция фанатов 😫😖

«Ливерпуль» сенсационно проиграл в 33-м туре АПЛ «Кристал Пэлас» со счетом 0:1.

Это поражение может существенно осложнить шансы «скаузеров» на победу в чемпионской гонке АПЛ, поскольку «Манчестер Сити» обыграл «Лутон», а «Арсенал» играет с «Астон Виллой» в эти минуты.

💭 «Ливерпуль» не может выиграть уже три матча подряд, что сильно настораживает фанатов команды.

💭 «Немыслимо упустить титул АПЛ в матче с «Пэлас».

💭 «Всё кончено?»

💭 «Салах был самым бесполезным игроком на поле в этом матче».

💭 «Так будет выглядеть Клопп, когда мы наконец-то забьем:»

💭 «Клопп должен забрать Джонса с собой».

💭 «Банда кривоногих придурков».

💭 «Попрощайтесь с шансами на титул».