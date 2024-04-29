«Арне тен Слот». Ричард Киз провел параллели между Слотом и Тен Хагом

После ухода из «Ливерпуля» Юргена Клоппа его должен заменить Арне Слот, однако не все считают, что это хороший выбор.

Эксперт beIN Sports Ричард Киз назвал назначение Слота неверным решением. Он настаивает, что он хуже, чем Тен Хаг, который не оправдывает ожиданий в «МЮ».

«Я считаю, что «Ливерпуль» собирается совершить те же ошибки, что и «Юнайтед», − написал Киз в своем блоге. − Арне тен Слот. Серьезно? Не для меня».

«И я не одинок. Нет ни одного болельщика «Ливерпуля», с которым бы я не говорил, который не был бы полностью ошеломлен новостью о том, что Тен Слот заменит Клоппа».

«Хорошо. Давайте дадим ему немного поблажек. Я согласен с тем, что мы ничего не знаем. Это назначение может оказаться вдохновляющим. Но меня не убедили.

«Почему именно Тен Слот? Я гарантирую, что мы услышим во время презентации от «Ливерпуля» все то же самое, что говорили о Тен Хаге. Чего вы не услышите, так это признания, что он не был первым выбором. Или что его послужной список в Голландии даже не так хорош, как у Тен Хага».

На самом деле потребуется всего минута, чтобы понять: Арне Слот работал в «Фейеноорде» с меньшим бюджетом, что был у Эрика тен Хага в «Аяксе». Несмотря на это, ему удалось взять титул. В последнем сезоне тренера «МЮ» в Амстердаме именно Арне Слот стал лучшим тренером Эредивизи, хотя титул взял «Аякс».