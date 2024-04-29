Клопп повздорил с Салахом. А как египтянин отреагировал на новость об уходе тренера?

Вспоминаем.

Во время матча между «Ливерпулем» и «Вест Хэмом» между Мохамедом Салахом и Юргеном Клоппом произошла ссора. Мерсисайдцы как раз пропустили второй мяч и что конкретно случилось между тренером и форвардом обе стороны не рассказали. Египтянин лишь намекнул, что если он заговорит, то будет «огонь».

Вокруг Мо Салаха сразу возникли спекуляции насчет того, что он сжигает все мосты, чтобы спокойно уйти в Саудовскую Аравию. Однако в «Ливерпуле» хотят удержать своего лидера.

Не секрет, что за семь лет совместной работы у Салаха и Клоппа всегда были отличные отношения. Форвард не смог скрыть удивления, что Юрген в конце сезона покинуть команду. Когда команде объявили о том, что будет собрание, он подумал о совершенно противоположной информации.

«Я был удивлен, потому что он никому ничего не говорил, − рассказывал сказал Салах. − Встречу назначили на 10:30, и я подумал: «Почему встреча в 10:30, обычно она проходит в 12 часов?»

«Они сказали, что тренер здесь, его агент здесь. Я подумал: «Хорошо, значит, он подпишет новый контракт», и вдруг он сообщает, что уходит. Я подумал: «Почему?» До этого момента я не разговаривал с ним − после мы общались один или два раза, он объяснил мне, и я понял его точку зрения».

«Но в то время первой мыслью было: «Зачем ему уходить?» Все ведь хорошо, мы в борьбе, почему он сделал это заявление именно сейчас?» Но это его жизнь, и он может делать то, что хочет».