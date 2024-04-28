😤 «Честно говоря, один из самых успешных игроков АПЛ заслуживает большего уважения». Экс-игрок АПЛ встал на защиту Салаха

Экс-защитник «Астон Виллы» Ахмед Аль-Мухаммади встал на сторону Мохамеда Салаха в конфликте с Юргеном Клоппом.

Бывший партнер нападающего «Ливерпуля» по сборной Египта сказал: «Один из самых успешных игроков в истории Премьер-лиги заслуживает большего уважения, честно говоря».

Напомним, Салах поругался с Клоппом перед выходом на замену в матче с «Вест Хэмом». После игры египтянин отказался давать интервью, опасаясь скандала.

Скорее всего, Саудовская Аравия снова проявит дальнейший интерес к Салаху, и кажется, что сейчас подходящее время для него, чтобы двигаться дальше.

Напомним, «Ливерпуль» не выигрывает в АПЛ два тура.