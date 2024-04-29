«Его время подходит к концу». Реднапп о карьере Салаха в «Ливерпуле»

«Это было немного нетипично для них обоих», — Джейми Реднапп высказался о ссоре на боковой линии между Юргеном Клоппом и Мохамедом Салахом в матче с «Вест Хэмом».

«Юрген Клопп не склонен к конфликтам со своими игроками, Мохамед Салах явно расстроен, потому что он не вышел с первых минут – он просто хочет играть».

«Мне не нравится это видеть, но такое случается. Сейчас, когда «Ливерпуль» теряет очки, такие небольшие конфликты могут происходить».

«У Салаха невероятная карьера в «Ливерпуле», но я верю, что его время подходит к концу. Думаю, летом он уйдет».

Контракт Салаха с «красными» истекает в 2025 году, но, как сообщается, переговоры по контракту еще не начались.

Летом «Ливерпуль», скорее всего, получит новое предложение по египтянину от клубов из Саудовской Аравии, и на этот раз искушение будет сильнее.