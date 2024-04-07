«После матча еще сутки было больно»: Ван Дейк уверяет, что «Ливерпуль» готов отомстить «МЮ» за поражение в Кубке

«Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед» готовятся к очередной встрече. Последний матч команд прошел в рамках 1/4 Кубка Англии, тогда сильнее оказались «красные дьяволы».

Ван Дейк уверяет, что мерсисайдцы отпустили неприятные эмоции, оставшиеся после кубковой игры:

«Конечно, это еще свежо, было очень обидно, проигрыш никогда не бывает хорошим. Особенно учитывая то, как мы тогда проиграли, еще сутки после матча было больно. Хотелось поехать на «Уэмбли», хотелось сыграть в следующих стадиях турнира, но тогда нам пришлось быстро переключиться на сборные.

Сейчас основное внимание будет уделено восстановлению и тому, что конкретно мы должны улучшить в противостоянии с ними, ведь нам вновь будет непросто».

«Матчи, которые мы проводим друг против друга, всегда стоят отдельно, с точки зрения результатов не имеет большого значения, что произошло за пару дней до или за неделю до этого.

Отдельно взятая игра сама по себе очень много значит как для команд, так и для болельщиков. У нас есть только одна цель – попытаться победить, для этого мы собираемся приложить все усилия, нужно, чтобы все показали свой лучший футбол.

Мы хотим побеждать в каждом матче, на этом сфокусирован «Ливерпуль». Мы находимся на этапе, когда мы не можем терять очки, поэтому мы едем на матч с «Юнайтед» за тремя очками. Мы знаем, что это будет тяжело, но и им тоже будет непросто. В четверг у них была тяжелая игра [с «Челси»], поэтому им также нужно восстановиться и быть готовыми к тяжелым испытаниям. Я с нетерпением жду этого, посмотрим, надеюсь, мы выполним свою работу», – добавил капитан «Ливерпуля».

В этом сезоне команды встречались и в Премьер-лиге. Матч 17-го тура завершилась нулевой ничьей.

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