Сеск Фабрегас назвал игрока «Ливерпуля», который заслуживает «Золотой мяч». И речь не о Салахе

Бывший полузащитник «Арсенала» и «Челси» Сеск Фабрегас высоко оценил игру Вирджила ван Дейка в этом сезоне, заявив, что он заслужил награду, которой отмечают лучших в мире игроков.

«Я собираюсь сказать то, о чем, вероятно, никто не думал и никогда не говорил публично: потенциально Вирджил ван Дейк мог бы заслужить «Золотой мяч», — сказал Фабрегас в разговоре с журналистами BBC Sport.

В начале месяца Фабрегас тоже очень комплиментарно высказывался о голландском защитнике:

«Лично для меня, Ван Дейк — один из лучших игроков, один из лучших защитников в мировом футболе. Он доминантен, быстр, силен, умен и очень хорошо читает игру».

Многие не верили, что Ван Дейк сможет вернуться на свой лучший уровень после ужасной травмы колена, которую он получил в 2020 году. Однако в этом сезоне защитник продемонстрировал всему миру, что недоброжелатели ошибались, блестяще проведя сезон.

Поскольку «Ливерпуль» не участвует в Лиге чемпионов, шансы Ван Дейка в гонке за «Золотой мяч» невысоки. Однако все возможно, ведь он может помочь «Ливерпулю» завоевать требл и вместе со сборной Нидерландов побороться за победу на Евро.