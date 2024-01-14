«У меня было много времени, чтобы подумать и проанализировать все». Ван Дейк рассказал, как ему удалось восстановить форму после травмы крестов

В откровенном интервью France Football Вирджил ван Дейк рассказал, как ему удалось вернуть свою лучшую форму после травмы крестообразных связок, что получается далеко не у всех футболистов.

«Сомнения [что он сможет вернуться в форму] возникли только после операции. У меня было много времени, чтобы подумать и проанализировать все. Я плохо спал. Я был постоянно уставшим и страдал от боли.

Я слышал, что 75% игроков, получивших травму передней крестообразной связки, не смогли восстановить свою форму. Я исследовал этот вопрос и работал над возвращением своего уровня.

Я никогда не сдавался и знал, что добьюсь цели. Сегодня я вернулся туда, где хотел быть. Я тот же игрок, что и раньше».

В октябре 2020 года Ван Дейк получил травму после кошмарного столкновения с Джорданом Пикфордом. Он вернулся на поле в июле 2021 года, но только недавно он окончательно на высочайший уровень.

В том числе благодаря его усилиям у «Ливерпуля» лучшая оборона в Премьер-лиге: мерсисайдцы пропустили всего 18 голов в 20 играх.