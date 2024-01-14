LFC 2020
Блог

«У меня было много времени, чтобы подумать и проанализировать все». Ван Дейк рассказал, как ему удалось восстановить форму после травмы крестов

Ливерпуль Ливерпуль
премьер-лига Англия премьер-лига Англия
Вирджил ван Дейк Вирджил ван Дейк
Клубы Клубы
Футбол Футбол

В откровенном интервью France Football Вирджил ван Дейк рассказал, как ему удалось вернуть свою лучшую форму после травмы крестообразных связок, что получается далеко не у всех футболистов.

«Сомнения [что он сможет вернуться в форму] возникли только после операции. У меня было много времени, чтобы подумать и проанализировать все. Я плохо спал. Я был постоянно уставшим и страдал от боли.

Я слышал, что 75% игроков, получивших травму передней крестообразной связки, не смогли восстановить свою форму. Я исследовал этот вопрос и работал над возвращением своего уровня.

Я никогда не сдавался и знал, что добьюсь цели. Сегодня я вернулся туда, где хотел быть. Я тот же игрок, что и раньше».

В октябре 2020 года Ван Дейк получил травму после кошмарного столкновения с Джорданом Пикфордом. Он вернулся на поле в июле 2021 года, но только недавно он окончательно на высочайший уровень.

В том числе благодаря его усилиям у «Ливерпуля» лучшая оборона в Премьер-лиге: мерсисайдцы пропустили всего 18 голов в 20 играх.

1 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
всё отлично, только было не столкновение, а натуральный прижок в ноги от динозавра Пикфорда.
+1
0
+1
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий