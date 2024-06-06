Бразильские СМИ написали об аресте жены Алиссона по делу о смерти мужчины. Девушка опровергла причастность к произошедшему

В бразильской прессе появилась информация о том, что полиция арестовала женщину по имени Наталия Беккер. Точно такое же имя и фамилия у жены вратаря «Ливерпуля» Алиссона.

По информации СМИ, подозреваемую задержали по делу о смерти мужчины, прошедшего процедуру химического пилинга кожи в одной из местных клиник. Жена Алиссона по образованию медик, но по специальности не дерматолог, а педиатр.

В понедельник мужчина по имени Энрике скончался после «эстетической процедуры» в одной из больниц Сан-Паулу. В результате операции, известной как феноловый пилинг, при которой на кожу наносится специальное вещество, клиенту стало плохо. Его забрали на скорой помощи, позднее 27-летний мужчина скончался.

Наталия Беккер выступила с опровержением того, что задержали именно ее. Девушка подчеркнула, что никакого отношения к произошедшему не имеет.

«Это кто-то другой с таким же именем и фамилией. Ничего общего».

Алиссон и Наталия в браке с 2015 года, с тех пор как он был вратарем бразильского «Интернасьонала», а познакомились они за три года до этого.