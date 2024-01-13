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Контракт Салаха с «Ливерпулем» истекает летом 2025 года. Когда клуб планирует начать переговоры о продлении соглашения?

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«Ливерпуль» надеется заключить с Салахом новый долгосрочный контракт на фоне большого интереса к игроку со стороны клубов из Саудовской Аравии. Действующее соглашение египтянина с клубом истекает в июне 2025 года.

По данным журналисты Дэвида Орнштейна, «красные» планируют провести переговоры по новому контракту после того, как Мо вернется с Кубка африканских наций. Сборная Египта проведет свой первой матч на турнире 14 января. Команда встретится с Мозамбиком.

Изначально «Ливерпуль» хотел начать переговоры в первых числах 2024 года, но тогда Мо был полностью сфокусирован на сборной и предстоящем Кубке африканских наций.

Как пишет Орнштейн в своей колонке для The Athletic, Салах хочет продолжать играть футбол на высоком уровне в Европе. Потому трудно представить, что этим летом пути «Ливерпуля» и фараона разойдутся. «Красные» рассчитывают продлить контракт с Мо до окончания этого сезона.

В текущей кампании египтянин забил 18 голов и отдал девять ассистов в 27 матчах мерсисайдцев во всех турнирах.

На ваш взгляд, «Ливерпуль» и Салах продлят контракт?

1 комментарий
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Надо продлевать , Салах воопще не травмируется если только не сломать его специально (Рамос подтвердит ), он может играть как минимум до 34
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