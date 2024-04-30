🤔 Почему Рубен Аморим не возглавит «Ливерпуль»? Есть сразу три причины

«Ливерпуль» близок к назначению Арне Слота главным тренером на следующий сезон.

В течение нескольких недель казалось, что Юргена Клоппа заменит наставник «Спортинга» Рубен Аморим. Так что же случилось?

Ответ есть у журналистки Мелиссы Редди.

«Он указал слишком много критериев, чтобы попасть в шорт-лист. Большие вопросы вызывала и его игровая философия, которая сильно отличается от традиций «Ливерпуля».

Аморим любит играть с тремя защитниками, что сложно представить себе в «Ливерпуле».

Кроме того, его долгосрочное видение не совпадало с мнение руководства. Они хотят, чтобы «Ливерпуль» играл одинаково во всех возрастных группах», - заявила Редди.