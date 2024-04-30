💨 «Глядя на их игру, я не думаю, что они упустили титул. Меня беспокоит, что они бегают со скоростью 100 миль в час». Гари Невилл считает, что «Ливерпуль» провел «чертовски хороший» сезон

Неудачный конец сезона «Ливерпуля» сильно омрачил ощущения от игры команды. Легенда «МЮ» Гари Невилл оценил успехи клуба в последний сезон Юргена Клоппа.

«Я думаю, что вы всегда должны помнить, какой делали прогноз в начале сезона.

Если бы мне сказали, что «Ливерпуль» выиграет трофей и займёт третье место в АПЛ, то я бы подумал, что у них чертовски хороший сезон, учитывая, что в начале года команда была без полузащиты. Это переход из великой команды в новую.

Глядя на их игру, я не думаю, что они упустили титул. Меня больше беспокоит, что они бегают со скоростью сто миль в час.

Где-то два месяца назад я сказал, что «Ливерпуль» играет на 200%, потому что их уровень эффективности не сопоставим с «Сити» или «Арсеналом». Они просто не выдержали.

«Ливерпуль» просто был недостаточно хорош. Они истощены», - признался Невилл.

А как вы оцените сезон «Ливерпуля»?