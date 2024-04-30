Предполагаемый состав «Ливерпуля» под руководством Арне Слота в сезоне 2024/25 с одним изменением

Ожидается, что Арне Слот возглавит «Ливерпуль» летом, сменив Юргена Клоппа. Сообщается, что «красные» не планируют тратить большие деньги в летнее трансферное окно.

По слухам, что «Ливерпуль» надеется подписать нового центрального защитника, но имена конкретных игроков пока не называются.

Мы точно больше насладиться игрой одного чрезвычайно талантливого футболиста. Речь о Стефане Байчетиче, который пропустил большую часть этой кампании из-за травмы.

Испанец был ярким светом для «красных» в мрачные дни сезона 2022/23. На поле Стефан может все: отбирать мяч, пасовать, бегать и забивать — в свои 19 лет.

Арне Слот имеет успешный опыт работы по развитию молодежи, поэтому можно рассчитывать, что Байчетич полностью расцветет под руководством нового тренера. Мы надеемся, что еще один талант мирового уровня, Фабио Карвальо, также получит пользу от работы с голландцем.

Вот как может выглядеть состав «красных» в следующем сезоне: с Байчетичем, но без новых трансферов. Известно, что Слот предпочитает схему 4-2-3-1 схеме Клоппа 4-3-3, поэтому Алексис МакАллистер может играть немного глубже, чем сейчас.