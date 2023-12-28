«Он один из нас». Болельщики «Ливерпуля» заметили на телефоне Жоты одно приложение

Во время восстановления от травмы Диогу Жота предавался своей страсти к киберспорту: у португальца есть команда в симуляторе EA FC. Форвард уже попадал в заголовки газет в 2020 году, когда во время пандемии в режиме FUT Champions сыграл 30:0.

Пару лет спустя он вновь разгромил соперника − 20:0, причем некоторые матчи он транслирует на личном аккаунте в Twitch. В свободное от «Ливерпуля» время, конечно же.

Поэтому неудивительно было узнать, что на телефоне Жоты есть приложение EA FC 24 Companion App. Оно позволяет игрокам менять состав Ultimate Team, проходить SBC и открывать паки без необходимости заходить на консоль. Диогу засветил экран смартфона, когда шел после тренировки.

Болельщики были в восторге от того, что он ближе к ним, чем казалось ранее.

💭Бро, ты один из нас.

💭Если честно, я тоже так провожу обеденные перерывы.

💭Нельзя забыть о ежедневном логине для получения награды.

💭Он такой настоящий.

В матче против «Бернли» Диогу Жота наконец вернулся в состав. Он вышел на замену и забил гол. «Ливерпуль» может закончить год на вершине таблицы, если, конечно, «Арсенал» в воскресенье не выиграет у «Фулхэма». «Мерсисайдцы» сыграют свой матч против «Ньюкасла» вечером 1 января.