LFC 2020
Блог

«Португалии очень повезло с таким футболистом»: Юрген Клопп назвал главное качество Жоты

премьер-лига Англия премьер-лига Англия
Диогу Жота Диогу Жота
Клубы Клубы
Ливерпуль Ливерпуль
Юрген Клопп Юрген Клопп
Футбол Футбол

Диогу Жота в этом сезоне пропустил восемь игр «Ливерпуля» из-за мышечной травмы. В первом же матче после возвращения в строй португалец забил гол – пострадал «Бернли».

Юрген Клопп отметил игровые качества Диогу в беседе с пресс-службой клуба:

«У него есть футбольный интеллект, он очень умный футболист. Он прекрасно понимает игру. Я правда считаю, что Португалии очень повезло с футболистами, которые действительно понимают игру на другом уровне, а Жота, безусловно, один из таких игроков. Футбольный интеллект помогает ему оценить ситуацию немного раньше остальных, адаптироваться к различным действиям соперника немного быстрее.

Вдобавок ко всему, у него обе ноги рабочие, он отлично завершает атаки. Мне нравится история Диогу. Он вернулся, и я надеюсь, что он останется еще лет на 10. Конечно, Диогу упустил несколько шансов, такое случается. Но то, что он вернулся в строй и сразу же забил, – это фантастика.

Диогу поставил точку в матче с «Бернли». Нам нужны такие ребята, нам нужен Диогу. Хотите верьте, хотите нет, но если ты выступаешь за «Ливерпуль», ты должен быть совершенно особенным игроком, иначе тебя в этой команде не будет. Все очень просто».

А вы разделяете отношение Клоппа к португальцу?

2 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ключевая фраза Клоппа, чтобы выступать за Ливерпуль ты должен быть особенным , очень ёмко описывает Ливерпуль эпохи Юры, посмотрим на состав основу, и сразу видим разные образы и своя особенная аура , у каждого игрока
+3
0
+3
Кажется еще вчера пришел - а уже незаметно забил 50!!! голов за Ливерпуль. И это при том, что порядком пропустил и не всегда играл в основе. Феноменальный игрок
+1
0
+1
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий