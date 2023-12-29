«Португалии очень повезло с таким футболистом»: Юрген Клопп назвал главное качество Жоты

Диогу Жота в этом сезоне пропустил восемь игр «Ливерпуля» из-за мышечной травмы. В первом же матче после возвращения в строй португалец забил гол – пострадал «Бернли».

Юрген Клопп отметил игровые качества Диогу в беседе с пресс-службой клуба:

«У него есть футбольный интеллект, он очень умный футболист. Он прекрасно понимает игру. Я правда считаю, что Португалии очень повезло с футболистами, которые действительно понимают игру на другом уровне, а Жота, безусловно, один из таких игроков. Футбольный интеллект помогает ему оценить ситуацию немного раньше остальных, адаптироваться к различным действиям соперника немного быстрее.

Вдобавок ко всему, у него обе ноги рабочие, он отлично завершает атаки. Мне нравится история Диогу. Он вернулся, и я надеюсь, что он останется еще лет на 10. Конечно, Диогу упустил несколько шансов, такое случается. Но то, что он вернулся в строй и сразу же забил, – это фантастика.

Диогу поставил точку в матче с «Бернли». Нам нужны такие ребята, нам нужен Диогу. Хотите верьте, хотите нет, но если ты выступаешь за «Ливерпуль», ты должен быть совершенно особенным игроком, иначе тебя в этой команде не будет. Все очень просто».

А вы разделяете отношение Клоппа к португальцу?