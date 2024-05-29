Зарплата Артеты значительно превысит 9 млн фунтов в год. Тренер получит крупнейшее предложение в истории «Арсенала» (Daily Mail)

Теги Микель Артета Манчестер Сити премьер-лига Англия Эду Гаспар Арсенал Пеп Гвардиола деньги Футбол

«Арсенал» сделает Микелю Артете очень крупное предложение.

По сведениям Daily Mail, стороны собираются перейти к официальным переговорам о продлении контракта, истекающего летом 2025 года. И у клуба, и у тренера есть уверенность, что договориться удастся.

Испанец получит самое выгодное предложение в истории клуба. Сейчас он получает 9 млн фунтов в год – эта сумма будет существенно повышена.

Утверждается, что Артета может стать одним из самых высокооплачиваемых тренеров АПЛ и по зарплате станет ближе к Пепу Гвардиоле, зарабатывающему в «Манчестер Сити» 20 млн в год.

Переговоры перейдут в активную стадию после возвращения Артеты и спортивного директора Эду Гаспара из отпуска.

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12 комментариев
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Хорошо что в Арсенале адекватное руководство - дали время Артете чтобы построить команду.
Построил - заслужил новую очень высокую зарплату.
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+11
Ответ Ебздрогыч
9 лямов в год и так очень даже недурно. В Испании Флик за 3 будет работать, и скорее всего без трансферов
И что? У барсы денег нет. Арсенал второй год в гонке,в этом году до последнего тура боролись. Прогресс команды более чем заметен.К тому же Англия,несравнимые возможности тем более с Барсой. Все логично
+7
0
+7
Доминирующее предложение по зарплате!
+11
-5
+6
Ответ CCCP{{BOOM}}
Переоценивают Арсенал и физрука. Он так высоко потому что у Ливерпуля и Челси проблемы. Уровень Арсенала был виден в матчах с кризисной Баварией. В следующем сезоне снова скатится на 4-5 место..
Такие как ты и после прошлого сезона то же самое говорили, а Арсенал только прибавил
+3
0
+3
Нет смысла уходить из Арсенала. Во-первых - топ-клуб, во-вторых - команда построена, лидеры и таланты есть, ну какого-нибудь Осимхена и т.п. купить для уверенности, и вообще норм будет. Ну зарплату поднимут, тоже важно. Теперь только за достижениями очередь
+2
0
+2
Ответ CCCP{{BOOM}}
Переоценивают Арсенал и физрука. Он так высоко потому что у Ливерпуля и Челси проблемы. Уровень Арсенала был виден в матчах с кризисной Баварией. В следующем сезоне снова скатится на 4-5 место..
Лучшая оборона в лиге, вторая лучшая атака(пару мячей отставания от сити) - причина в челси и Ливерпуле. Где вас таких выращивают вообще?
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Руководство Арсенала молодцы, такого тренера грех терять
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Чувствую доминацию на ближайшие 5 лет
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