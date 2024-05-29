Зарплата Артеты значительно превысит 9 млн фунтов в год. Тренер получит крупнейшее предложение в истории «Арсенала» (Daily Mail)

«Арсенал» сделает Микелю Артете очень крупное предложение.

По сведениям Daily Mail, стороны собираются перейти к официальным переговорам о продлении контракта, истекающего летом 2025 года. И у клуба, и у тренера есть уверенность, что договориться удастся.

Испанец получит самое выгодное предложение в истории клуба. Сейчас он получает 9 млн фунтов в год – эта сумма будет существенно повышена.

Утверждается, что может стать одним из самых высокооплачиваемых тренеров и по зарплате станет ближе к Пепу Гвардиоле, зарабатывающему в «Манчестер Сити» 20 млн в год.

Переговоры перейдут в активную стадию после возвращения Артеты и спортивного директора Эду Гаспара из отпуска.