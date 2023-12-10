Мохамед Салах признан лучшим игроком «Ливерпуля» по итогам месяца в третий раз подряд

Мо Салах был признан лучшим игроком «Ливерпуля» по итогам ноября, по версии Standard Chartered в третий раз подряд.

«Всегда приятно получать эту награду. Конечно, самое важное - это побеждать в матчах и забивать голы для команды. Это самое главное», - сказал Мо.

Когда его спросили, какой момент в прошлом месяце был для него особенным, он ответил: «Наверное, матч «Сити», потому что мы проигрывали со счетом 1:0, и нам удалось забить один гол и сравнять счет, поэтому, думаю, я бы сказал именно этот».

Салаху также подарили специальную футболку с цифрой «200» на спине в память о 200 голах, забитых им в «Ливерпуле».

«Здорово забить 200 голов за такой большой клуб. Я очень рад этому», - сказал Салах. «После игры мы устроили небольшой праздник с командой», - отметил футболист.

«Я сказал, что прежде чем мы сможем сделать что-то особенное в этом сезоне, нам просто нужно верить и просто усердно тренироваться, и мы посмотрим, что произойдет. Нам просто нужно играть и продолжать побеждать».

«Мы должны думать только о предстоящем матче, сейчас нужно сосредоточиться на Лиге Европы, а после этого у нас будет время подумать о «Манчестер Юнайтед», - добавил египтянин.