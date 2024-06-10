Скандальный блогер попытался сделать фото с Нуньесом. Реакция Дарвина порадовала болельщиков

Американский блогер и стример Джек Доэрти, на которого подписано 14,5 млн человек, известен благодаря не какой-то полезной деятельности, а неоднозначными выходками. По слухам парень вошел в историю, добившись запрета на посещение Диснейленда.

В одной из последних трансляций Доэрти выполнял челлендж: он на 24 часа приковал себя к своей девушке и таким образом должен был совершать различные действия. Тем временем Дарвин Нуньес, который вместе со сборной Уругвая готовится к Копа Америка в США, прогуливался по улице, раздавал автографы и делал селфи с теми, кто его об этом просил.

Доэрти даже не зная, что Нуньес футболист, решил подойти к нему, сказав «извините, сэр». Дарвин даже не взглянул на стримера и пошел по своим делам. Тогда ютубер спросил у оператора, кто этот парень, который «носит двое часов».

Люди, стоявшие рядом, сказали блогеру, что Дарвин Нуньес − известный футболист. Ролик стал вирусным, а в комментариях пользователям понравилось то, как уругваец проигнорировал трэш-стримера Джека Доэрти.

💭Он молча размазал этого надоедливого стримера.

💭Дарвин Нуньес 1:0 Джек Доэрти.

💭Победа Нуньеса нокаутом в первом же раунде.

💭Я обожаю Дарвина Нуньеса, но теперь я обожаю его еще больше.