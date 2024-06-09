Гакпо считает, что эпидемия травм в «Ливерпуле» поможет ему на летнем Евро

«Ливерпуль», как и многие топ-клубы, в минувшем сезоне столкнулся с эпидемией травм. Коди Гакпо полагает, что нехватка здоровых футболистов в составе «красных» помогла его росту.

Голландцу приходилось пробовать себя на разных позициях, чтобы закрывать дыры в составе. Он также получил больше игрового времени, которого в теории мог быть лишен, если бы все одноклубники были здоровы.

Коди считает, что теперь он будет более полезен своей сборной на Евро:

«У нас в «Ливерпуле» был кризис с травмами, который нужно было решать определенным образом. С этим нужно просто смириться. Иногда все шло очень хорошо, а иногда не очень из-за постоянных перестановок.

Но это был процесс, из которого я в конечном итоге многое извлек для себя, я многому научился. В конце концов, я благодарен, что этот сезон оказался очень поучительным. Какова будет моя роль на Евро? Я сам еще не думал об этом. Чувствую, что моя роль меняется, возможно, другие теперь смотрят на меня иначе.

Когда ты сам становишься старше и приходят молодые ребята, динамика меняется автоматически. Но у меня всегда было большое чувство ответственности за то, чтобы делать все возможное для команды. Такова моя натура».

На клубном уровне в прошедшем сезоне Коди провел 53 мачта во всех турнирах. Он забил 16 голов и отдал 6 ассистов.

Нидерланды начнут свой путь на Евро 16 июня в матче против Польши. На групповом этапе Голландия также сыграет с Францией и Австрией.

Как вам мысль Гакпо?