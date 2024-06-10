🎥«Возьми меня в стартовый состав, мамасита, я хороший игрок». Луис Диас читает рэп в новом клипе🎧

Колумбийский певец Райан Кастро посотрудничал с национальной сборной Колумбии при создании музыкального клипа в преддверии Кубка Америки.

Вы можете услышать, как Луис Диас читает рэп.

В основном игрок «Ливерпуля» говорит о том, что он отличный футболист: «Возьми меня в стартовый состав, мамасита, я хороший игрок (какая шутка)».

Хотя место Диаса в стартовом составе не вызывает сомнений ни в «Ливерпуле», ни в Колумбии, вингер может покинуть «красных» уже этим летом. Сообщается, что клуб хочет получить за игрока около 64 миллионов фунтов. В этом сезоне 27-летний футболист забил 18 мячей за «Ливерпуль».