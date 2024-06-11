«Я счастлив и расслаблен»: Луис Диас ответил на слухи о возможном уходе из «Ливерпуля»

Сразу несколько источников сообщали, что после ухода Клоппа с «Ливерпулем» может попрощаться Луис Диас. По сведениям Daily Mail, игроком интересуются в Саудовской Аравии. Mundo Deportivo пишет, что колумбийца надеется подписать «Барса».

Но сам вингер уверяет, что не намерен расставаться с «красными».

В интервью Gol Caracol Луис прокомментировал слухи о возможном переходе:

«Я всегда хотел играть здесь [в «Ливерпуле»], поэтому я очень счастлив и даже расслаблен. В данный момент мои мысли не заняты ничем другим. Прямо сейчас я думаю только о сборной Колумбии, в расположении которой мы находимся».

Диас постарается помочь Колумбии одержать победу на Кубке Америки. Свой первый матч в рамках турнира колумбийцы проведут 25 июля, команда сыграет с Парагваем.

В минувшем сезоне Луис провел за «Ливерпуль» 51 матч во всех турнирах. Вингер забил 13 голов и отдал пять ассистов.

Хотели бы и дальше видеть Диаса в составе «красных»?