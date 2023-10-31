LFC 2020
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Клопп против: вспоминаем слова тренера «Ливерпуля» о Месси и Золотом мяче

Вирджил ван Дейк Вирджил ван Дейк
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Юрген Клопп Юрген Клопп
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Вчера вечером победитель чемпионата мира Лионель Месси получил свой восьмой Золотой мяч в карьере.

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах занял 11-е место в рейтинге, уступив таким игрокам, как Бернарду Силва и Лука Модрич.

Некоторые фанаты были недовольны тем, что награду получил Месси, а не Эрлинг Холанд, взявший требл с «Манчестер Сити». В этой связи интересно вспомнить слова тренера «красных» Юргена Клоппа о Золотом мяче, сказанные в 2019 году, когда Месси обошел Ван Дейка в борьбе за награду.

«Подобные вещи – это решения журналистов. Я вижу это немного по-другому, и многие люди видят это немного по-другому, но это абсолютно не проблема. Лионель Месси, о котором я уже говорил, наверное, 500 000 раз в жизни, вероятно, лучший игрок в мире. Но я не могу припомнить, чтобы защитник когда-либо проводил такой же впечатляющий сезон, как Ван Дейк. Было бы справедливо, если бы победил Вирджил».

Клоппу снова задали вопрос о награде в 2021 году, в тот раз Салах занял 7-е место в голосовании.

«Я действительно не уверен в этом Золотом мяче на 100%», — сказал Клопп. «Вы всегда можете отдать его Месси с такой карьерой, но если вы не отдадите награду Роберту Левандовски на этот раз, то потом ему будет намного сложнее на нее претендовать».

«А Мо Салах определенно должен был быть выше. Честно говоря, я был удивлен его позицией. Я где-то видел голосование, я точно не знаю, как голосуют. Это журналисты, да? Тогда не спрашивайте меня — это ваша вина. Поговорите со своими коллегами, если считаете, что должно было быть по-другому».

5 комментариев

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Oleg
Спортс все гадит, подгаживает, а Месси лучшим признают во всем мире)
+5
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Oleg
Целый сайт заточен на обгаживание Лео Месси)
Что с вами не так редакторы спортс?)
Посмотрите мировые тренды и успокойтесь.
Лучше бы артемок почистили а то смешно смотреть как артемки крутят , вертят +.
+6
-3
+3
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А.В. Бубнов
Ответ Oleg
Целый сайт заточен на обгаживание Лео Месси) Что с вами не так редакторы спортс?) Посмотрите мировые тренды и успокойтесь. Лучше бы артемок почистили а то смешно смотреть как артемки крутят , вертят +.
То как тебя плющит, любо дорого смотреть)

И с чего это обгаживает, ну выиграл утешительный приз, идут посты об этом. Что-то не так?
+2
0
+2
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А.В. Бубнов
Юрген = правда
+1
0
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Александр Северный
Ответ Oleg
Целый сайт заточен на обгаживание Лео Месси) Что с вами не так редакторы спортс?) Посмотрите мировые тренды и успокойтесь. Лучше бы артемок почистили а то смешно смотреть как артемки крутят , вертят +.
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Sergey Kuznetsov
Ответ Oleg
Целый сайт заточен на обгаживание Лео Месси) Что с вами не так редакторы спортс?) Посмотрите мировые тренды и успокойтесь. Лучше бы артемок почистили а то смешно смотреть как артемки крутят , вертят +.
Анекдот в тему:

— Берримор, а что это за шум у нас под окнами?
— Это гей парад, сэр.
— А чего они хотят, Берримор?
— Свободной однополой любви, сэр.
— А что, разве кто-нибудь запрещает им жить так, как они хотят?
— Нет, сэр.
— Отчего же они тогда так громко кричат?
— П&д%#сы, сэр.
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