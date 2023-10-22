«Самый большой футбольный миф». Болельщики недовольны атмосферой на «Энфилде» во время дерби
Стадион превратился в театр.
Домашняя арена «Ливерпуля» «Энфилд» всегда славилась своей атмосферой. К примеру, авторы The Athletic и эксперты со стороны болельщиков в недавнем исследовании поставили стадион по данному показателю на первое место.
Однако во время мерсисайдского дерби, по мнению нейтральных зрителей и тех, кто смотрел матч «Ливерпуля» и «Эвертона», казалось, что трибуны, мягко говоря, не такие громкие, как ожидалось.
Вот некоторые комментарии людей, написанные ими в социальных сетях:
💭То, что на «Энфилде» хорошая атмосфера − самый большой миф в истории футбола. Да, сперва они шикарно исполнят YNWA, а потом будут молчать 90 минут.
💭Неужели по телевизору приглушили интершум? Не могу поверить, что на «Энфилде» так тихо. Идет дерби, а ощущение, как будто играют при пустых трибунах. Ужасно!
💭Кажется, что болельщики «Ливерпуля» начинают петь только тогда, когда их команда забивает гол. Я уже начинаю по-настоящему ценить то, какая же крутая атмосфера на «Эмирейтс».
💭Ох уж эта знаменитая атмосфера «Энфилда». Даже на кладбище громче, чем там!
💭Так называемая потрясающая толпа «Энфилда» и ее шум снова оказались мифом. Только гостевые фанаты пытались хоть как-то спасти положение.
💭Я параллельно смотрела на планшете игру женской «Астон Виллы» и даже там было громче, чем звук из телевизора, где шло мерсисайдское дерби. Никогда еще «Энфилд» не был таким мертвым.
А вы смотрели матч? Какой вам показалась атмосфера ливерпульского дерби? Пишите в комментариях.
А по атмосфере, так всегда и бывает в утренний слот, люди еще не дошли до кондиций😅