«Энфилд» только пятый, «Этихад» не вошел в десятку. The Athletic составил рейтинг всех стадионов Премьер-лиги

Угадаете, какой первый?

The Athletic выкатил рейтинг английских стадионов, и этот список может удивить многих.

Безусловно невозможно составить топ такого типа абсолютно объективно. Поэтому в начале материала создатели заранее оговорились, что не претендуют на то, что их рейтинг является истиной в последней инстанции, но при его составлении они постарались учесть максимум факторов.

Оценка проводилась по четырем пунктам:

Впечатления от посещения стадиона (Experience) — вид на поле с трибун, чувство единения и сообщества, доступность среды и удобства внутри и рядом со стадионом (40% итоговой оценки);

Атмосфера матча (Atmosphere) — как на домашних трибунах, так и на гостевых (25%);

Транспорт и расположение (Location) — насколько легко добраться до стадиона и обратно (20%);

Эстетика (Design) — дизайн, окружение, история и т.д. (15%).

Естественно, в каждой категории есть свои сложности. Атмосфера внутри чаши, например, может зависеть от формы команды или статуса соперника, а на впечатления от матча может повлиять то, насколько безопасно вы себя чувствуете или насколько быстро стюарды справятся с буйным болельщиком поблизости.

Эстетика так и вовсе является очень сложным пунктом для оценки. Специалист по истории архитектуры стадионов Саймон Инглис сказал: «большинство площадок представляют собой просто совокупность решений, принятых разными директорами в разные эпохи и в разных обстоятельствах. Лично я предпочитаю асимметрию и причудливые решения идеальной цельной чаше, но также я понимаю, что она почти всегда будет лучше по функциональности».

Оценка проводилась специальной комиссией: в нее вошли Саймон Инглис, журналисты The Athletic, «широкий круг фанатов» и руководство Ассоциации футбольных болельщиков. Всем им было предложено оценить по 10-балльной шкале каждый стадион по четырем пунктам. Затем они усреднялись, и по схеме, указанной выше, выводилось финальное значение.

Теперь, когда мы понимаем, как составлялся этот рейтинг, пора, наконец на него взглянуть.

№20. «Дин Корт» — «Борнмут»

№19. «Кенилворт Роуд» — «Лутон»

№18. «Селфхерст Парк» — «Кристал Пэлас»

№17. «Терф Мур» — «Бернли»

№16. «Фалмер Стэдиум» — «Брайтон»

№15. «Крэйвен Коттедж» — «Фулхэм»

№14. «Гудисон Парк» — «Эвертон»

№13. «Брэмолл Лейн» — «Шеффилд»

№12. «Сити Граунд» — «Ноттингем Форест»

№11. «Этихад Стэдиум» — «Манчестер Сити»

Удивительно видеть стадион команды, только-только выигравшей исторический требл, лишь на одиннадцатом месте. В нем есть все необходимое и не только. Авторы отмечают, что посещение «Этихада» напоминает поход в футбольный тематический парк с ресторанами, музыкальным сценами и бесконечными мероприятиями для болельщиков, разбросанными по всей территории.

Однако по атмосфере стадион «Манчестер Сити» так и не смог победить более скромные по обустройству арены.

«У «Этихада» есть много чего, но, возможно, никогда не будет того последнего кусочка неосязаемой души, который есть на старых стадионах», — пишет The Athletic.

Но авторы отмечают, что успехи команды и увеличение базы болельщиков постепенно меняют ситуацию. И вскоре все может измениться.

№10. Олимпийский стадион — «Вест Хэм»

№9. «Стэмфорд Бридж» — «Челси»

№8. «Брентфорд Коммьюнити» — «Брентфорд»

№7. «Вилла Парк» — «Астон Вилла»

№6. «Молине Стэдиум» — «Вулверхэмптон»

№5. «Энфилд» — «Ливерпуль»

Абсолютно очевидно, почему «Энфилд» попал в пятерку лучших — его сумасшедшая атмосфера. Подняться выше ему не позволила кажущаяся бесконечной реконструкция стадиона и неудачное расположение.

«Я никогда не забуду, как впервые поднялся по этим красным ступеням и увидел чистейшую красоту «Энфилда». 27 октября 1990 года. «Ливерпуль» — «Челси». 2:0. 12-летний я не встречал места, как это, и более трех десятилетий спустя ничто его не превзошло.

Возвышающийся Коп, шум, флаги и эта уникальная способность в равной степени вдохновлять и запугивать игроков. Ничто не способно творить такие чудеса, как «Энфилд». Не верьте мне на слово, вот что думает Пеп Гвардиола: «Девиз «Это Энфилд» — не маркетинговый ход», — Джеймс Пирс, корреспондент The Athletic по «Ливерпулю».

№4. «Эмирейтс» — «Арсенал»

Составители рейтинга выделяют главный плюс «Эмирейтс» — прекрасные условия для болельщиков. Атмосфера, удобства, доступность и огромный выбор еды и напитков — все это есть на стадионе «Арсенала».

«Отношения «Арсенала» с «Эмирейтс» забавные. Ему всегда будет противостоять «Хайбери», и в первые 15 лет своего существования он выглядел бледнее. Однако в последнее время болельщики вновь сделали его своим домом. Атмосфера улучшилась после возвращения толп фанатов в 2021 году, и, похоже, от этого выигрывают все. Создаются новые воспоминания, а дополнения за пределами стадиона, в том числе статуя Венгера и новые произведения искусства и муралы, укрепили связь между клубом и его фанатами», — Арт де Рош, корреспондент The Athletic по «Арсеналу».

№3. «Олд Траффорд» — «Манчестер Юнайтед»

В последние годы «Олд Траффорд» ругают все, кому не лень: за протекающую крышу, слишком тесные трибуны и устаревшую инфраструктуру. Комиссия и авторы The Athletic не отрицают этих проблем, но все же атмосфера перевесила.

«Несмотря на все это, он остается стадионом с огромным характером и историей. Появляясь на горизонте Манчестера, он возвышается и поражает. Близость сидений друг к другу и к полю создает потрясающую атмосферу», — Лори Уитвелл, корреспондент The Athletic по «Манчестер Юнайтед».

Вердикт издания звучит так: «Олд Траффорд» — храм английского футбола, и пока он существует, его стоит посетить».

№2. «Сент-Джеймс Парк» — «Ньюкасл»

«Сент-Джеймс Парк», несмотря на свой внушительный возраст, смог занять вторую строчку рейтинга.

Во многом он заработал это место благодаря своей значимости для города. Старую арену видно из многих точек Ньюкасла, а жители бесконечно гордятся своей командой. Комиссия также отметила потрясающую и непередаваемую атмосферу, которую не встретишь нигде.

«Я не могу поверить, что где-либо есть атмосфера лучше, чем на «Сент-Джеймс Парк»: шорох отслаивающейся краски, сумасшедший шум на трибуне Wor Flags и тут все вместе, несмотря ни на что. Что делает стадион таким особенным, так это его расположение: он стоит посреди города, нависает над ним, задает настроение, снова и снова привлекает к себе людей», — Джордж Колкин, старший автор The Athetic, живущий в Ньюкасле.

№1. «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум» — «Тоттенхэм»

Новый стадион «шпор» заслуженно взял первое место. Не зря на его реконструкцию ушло больше £1 миллиарда. The Athletic отмечает прекрасные детали обновленного дома «Тоттенхэма»: белый круг на месте, где раньше был центр поля, и Южная трибуна вместимостью 17 500 мест, которая представляет собой идеальный трафарет для фанатских перфомансов.

При этом многие фанаты жалуются на то, что архитектура стадиона скорее напоминает аэропорт, а цены на билеты стали непомерно высокими. Издание считает, что эта арена является олицетворением победы коммерции над атмосферой прошлого. Однако современные удобства все же значительно перевешивают. Чего только стоят пинты, заполняющиеся пивом снизу.

О посещении какого стадиона мечтаете вы?