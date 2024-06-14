Мбаппе назвал игрока «Ливерпуля» настоящим «зверем». Они вместе играют за сборную Франции

«С ним происходит довольно сумасшедшая вещь: на поле он абсолютный зверь, с которым не хочется пересекаться, но за его пределами он просто душка, очень веселый и дружелюбный парень», − сказал Килиан Мбаппе об Ибраиме Конате.

«Он очень быстро влился в коллектив. Такое ощущение, что он здесь уже десять лет, а на самом деле прибыл два года назад. Это одна из его самых сильных сторон, помимо того, что он футболист, который постоянно растет. Он занимает важное место в команде, не стесняется говорить. Он действительно хорош».

«Ибраима занял место Рафы (Варана) в центре защиты − игровом секторе с большой конкуренцией, где у Франции большой выбор. Мы очень ранды, что он с нами».

Килиан Мбаппе осыпал защитника «Ливерпуля» комплиментами. Действительно, телосложение Конате позволяет ему действовать корпусом, но он также быстр и силен в воздухе. Единственная проблема Ибраимы − его физическая форма.