Пирс дал обновления по контракту Ван Дейка, который истекает следующим летом

Следующим летом у Вирджила ван Дейка заканчивается контракт с «Ливерпулем», а переговоры между сторонами пока ни к чему не привели.

Интерес к нидерландцу проявляют представители Саудовской Аравии, но Джеймс Пирс считает, что 32-летний центральный защитник останется.

Вот что журналист рассказал The Redmen TV: «Ван Дейк, похоже, очень хочет стать частью новой эры «Ливерпуля». Я был бы удивлен, если бы это было бы не так».

Защитник остается ключевым игроком «Ливерпуля», но «красных» ожидает еще один переходный сезон под руководством нового тренера Арне Слота.