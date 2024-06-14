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Пирс дал обновления по контракту Ван Дейка, который истекает следующим летом

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Следующим летом у Вирджила ван Дейка заканчивается контракт с «Ливерпулем», а переговоры между сторонами пока ни к чему не привели.

Интерес к нидерландцу проявляют представители Саудовской Аравии, но Джеймс Пирс считает, что 32-летний центральный защитник останется.

Вот что журналист рассказал The Redmen TV: «Ван Дейк, похоже, очень хочет стать частью новой эры «Ливерпуля». Я был бы удивлен, если бы это было бы не так».

Защитник остается ключевым игроком «Ливерпуля», но «красных» ожидает еще один переходный сезон под руководством нового тренера Арне Слота.

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