Ван Дейк впервые сыграл на Евро. Сборная Нидерландов вырвала победу у поляков

Оказывается, это его дебют.

Капитан «Ливерпуля» и сборной Нидерландов Вирджил ван Дейк появился в стартовом составе родной команды, которая под занавес матча смогла вырвать победу у Польши − 2:1. Постарался экс-форвард «Бернли» и «МЮ» Ваут Вегорст.

Оказывается, что сегодняшний матч стал первым для Ван Дейка на уровне турнира европейских сборных. Причем сразу победным.

В это трудно поверить, так как в активе нидерландского защитника целых 69 матчей за родную сборную, однако до сегодня на Евро он не играл. Все дело в том, что во время Евро-2020, которое проходило в 2021 году, Ван Дейк восстанавливался от травмы крестообразной связки колена, потому «оранье» пришлось обходиться без него.

При этом в активе Вирджила пять матчей на чемпионате мира: 3 победы, 1 ничья и поражение по пенальти от Аргентины.