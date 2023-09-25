LFC 2020
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Клопп и тренерский штаб лично работали с Кертисом Джонсом над одним аспектом его игры. Благодаря этому он стал частью «Ливерпуля» 2.0

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Никто этого не ожидал.

По информации от The Athletic, Юрген Клопп и тренерский штаб «Ливерпуля» индивидуально работали с Кертисом Джонсом, чтобы улучшить его скорость в моменты владения мячом. Очевидно, это сработало: воспитанник мерсисайдцев стал заметно быстрее принимать решения с мячом и активно помогает команде в новом сезоне.

22-летний футболист незаметно стал ключевым игроком «Ливерпуля». Команда Клоппа не проигрывает в 17 матчах подряд, и в 14 из них Джонс выходил в стартовом составе. Он мог бы сыграть во всех 17-и, если бы не вывих лодыжки, из-за которого он не смог поучаствовать в победных матчах с «Борнмутом» и «Ньюкаслом» в начале этого сезона.

Мало кто ожидал, что он переживет перестройку полузащиты, которая произошла летом — клуб подписал Доминика Собослаи, Алексиса Мак Аллистера, Ватару Эндо и Райана Гравенберха. При этом сам Кертис говорил в апреле в интервью тому же The Athletic:

«Меня это не беспокоит. Мне все равно, кого мы подпишем. Я уверенный в себе парень. Я все еще уверен, что смогу добиться успеха здесь».

Так и случилось. Джонс смог завоевать себе место в «Ливерпуле» 2.0, как назвал его Клопп, и стал одним из ключевых игроков, выступая вместе с Мак Аллистером и Собослаи.

2 комментария

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Кентуки
Кертис и Харви бриллианты Ливера!
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Red_Old_Scull
Ответ Кентуки
Кертис и Харви бриллианты Ливера!
Пока ещё нет, резервисты я бы назвал . Рано ярлыки вы им вещаете , что они бриллианты Ливерпуля.
+1
0
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