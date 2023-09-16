Клопп ответил на вопрос, касающийся слухов о его возможном назначении в сборную Германии.

«Мы строим «Ливерпуль 2.0», мы хотим снова атаковать, а не просто посмотреть, сколько еще сможем продержаться.

Я предан «Ливерпулю». Мое сердце здесь, в этом городе. Вы не можете просто забыть восемь лет.

У меня здесь контракт, и, насколько я помню, я не был одурманен или связан, что мне пришлось подписать его ртом. Это было свободное решение. Именно поэтому уход в сборную Германии не состоится», - признался Клопп.

Отметим, что фаворитом на пост тренера немецкой сборной считается Юлиан Нагельсманн.

Контакт Клоппа с «Ливерпулем» рассчитан до лета 2026 года, что означает еще три года работы в Англии.