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Диогу Жота обращается к EA Sports после нового празднования гола

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Диогу Жота Диогу Жота
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Диогу Жота забил важный третий гол, который помог «Ливерпулю» одержать победу со счетом 3:1 над «Вест Хэм Юнайтед».

Гол нападающий отпраздновал новым необычным способом, сложив пальцы в треугольник, с отсылкой к логотипу EA SPORTS.

Позже Диогу выложил фото с матча в Твиттер, подписав: «Еще 3 очка на доске. Как вам мое новое празднование @EASPORTSFC?».

Официальный аккаунт EA Sports FC 24 ответил смайликом с глазами, возможно они включат это празднование Жоты в свою новую игру.

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