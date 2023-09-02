Как таким не восхищаться.

Юрген Клопп не может нарадоваться новичком «Ливерпуля» Домиником Собослаи. Венгерский полузащитник забил свой первый гол за «красных» в самом начале триумфального матча с «Астон Виллой» (3:0).

«Машина, не правда ли? И так все четыре игры! — воскликнул Клопп на послематчевой пресс-конференции. — Впечатляет, невероятно впечатляет.

Он тактически подкован, умен, без вопросов готов к грязной части игры — то есть к тяжелой работе, где нет таких классных вещей, как удары по воротам, передачи в штрафную, забеги вперед и тому подобное. Нет, он действительно закрывает соперников. То, как Керт [Кертис Джонс] и Дом [Доминик Собослаи] защищались на полуфлангах рядом с Дарвином, очень-очень важно. Сверхважно.

И какой гол! Я видел его прямо сзади. Это был самый чистый удар, который я видел за долгое время. И при этом он бил своей чуть менее хорошей ногой! Это снова было лучшее выступление».

«Ливерпуль» урвал Доминика Собослаи, активировав опцию выкупа, которая составляла £70 млн.

Джесси Марш, работавший с полузащитником в «РБ Зальцбург» и «РБ Лейпциг», назвал эту сделку «настоящим ограблением». И, глядя на выступления Собо в начале сезона, сложно не согласиться с его экс-тренером.