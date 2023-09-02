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«Машина, не правда ли?» Клопп сходит с ума по Собослаи — тренер осыпал новичка комплиментами после матча с «Виллой»

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Доминик Собослаи Доминик Собослаи
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Как таким не восхищаться.

Юрген Клопп не может нарадоваться новичком «Ливерпуля» Домиником Собослаи. Венгерский полузащитник забил свой первый гол за «красных» в самом начале триумфального матча с «Астон Виллой» (3:0).

«Машина, не правда ли? И так все четыре игры! — воскликнул Клопп на послематчевой пресс-конференции. — Впечатляет, невероятно впечатляет.

Он тактически подкован, умен, без вопросов готов к грязной части игры — то есть к тяжелой работе, где нет таких классных вещей, как удары по воротам, передачи в штрафную, забеги вперед и тому подобное. Нет, он действительно закрывает соперников. То, как Керт [Кертис Джонс] и Дом [Доминик Собослаи] защищались на полуфлангах рядом с Дарвином, очень-очень важно. Сверхважно.

И какой гол! Я видел его прямо сзади. Это был самый чистый удар, который я видел за долгое время. И при этом он бил своей чуть менее хорошей ногой! Это снова было лучшее выступление».

«Ливерпуль» урвал Доминика Собослаи, активировав опцию выкупа, которая составляла £70 млн.

Джесси Марш, работавший с полузащитником в «РБ Зальцбург» и «РБ Лейпциг», назвал эту сделку «настоящим ограблением». И, глядя на выступления Собо в начале сезона, сложно не согласиться с его экс-тренером.

6 комментариев

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Hunteralex
Ситуация показывает как важно иногда все же платить за топовых игроков топовые деньги.
+3
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Elihio
Собослаи весьма хорош, причем лично я думал, что Макка быстрее впишется, но он пока не столь крут, как Собо, однако и роль пока не свою в матчах играл
+3
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Санжар Уразбаев
Когда у нас начнет играть норм опорник и про Макка будут такие же комплименты просто его используют не по назначению
+2
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Nick Dovgo
не хватает сильных венгров после Пушкаша
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arisstopane
Ответ Nick Dovgo
не хватает сильных венгров после Пушкаша
после пушкаша было как минимум два выдающихся венгра флориан альберт и ференц бене...
и собослаи оччень хорош
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А.В. Бубнов
Ответ Nick Dovgo
не хватает сильных венгров после Пушкаша
В действительности, не хватает сильных венгров после Хольгера Шукая. Стопудов, Юрген его лично знает.
Да и давно нет команды сродни LGT (Locomotiv GT).
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