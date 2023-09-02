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Массовые расставания в «Ливерпуле». Подписали четверых, отпустили 12. Собрали все трансферы

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Этим летом «Ливерпуль» был очень активен на трансферном рынке, пополнив состав несколькими солидными игроками. Вот обзор всех летних сделок «Ливерпуля» с указанием суммы потраченных и полученных средств.

Приезд 4 игроков – потрачено €172 млн

Доминик Собослай - 22-летний игрок перешел из «РБ Лейпциг» за 70 млн евро.

Алексис Мак Аллистер - аргентинец перешел из «Брайтона» за 42 млн евро.

Jurgen Klopp hails 'cool mix' at Liverpool as Gravenberch joins midfield 'reinvention'

Ватару Эндо - японец перешел из «Штутгарта» за 20 млн евро.

Райан Гравенберх - голландец приехал из мюнхенской «Баварии» за 40 млн евро.

Отъезд 12 игроков – получено 60,7 млн. евро

Фабиньо - «Аль-Иттихад» - 46,7 млн евро

Джордан Хендерсон «Аль-Иттифак» - 14 млн евро

Роберто Фирмино - «Аль-Ахли» - БЕСПЛАТНО

Наби Кейта - «Вердер Бремен» - БЕСПЛАТНО

Алекс Окслейд-Чемберлен - «Бешикташ» - БЕСПЛАТНО

Джеймс Милнер - «Брайтон» - БЕСПЛАТНО

Фабиу Карвалью - «РБ Лейпциг» - аренда

Сепп ван ден Берг - «Майнц 05» - аренда

Келвин Рамзи - «Престон» - аренда

Натаниэль Филлипс - «Селтик» - аренда

Рис Уильямс - «Абердин» - аренда

Артур Мело - «Ювентус» - окончание аренды.

Чистые расходы в размере 111,3 млн евро.

17 комментариев

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Mega-Torres
Ответ az za
увы, АПЛ он уже не тянул, только на замену если, и то если в форме
Норм вывод из-за 1 неудачного сезона, а то что до этого он 4 сезона без продыху играл не считается?)
Он уже в конце прошлого сезона начал набирать привычную форму.
Скорее всего сам попросился отпустить, все выиграл уже мотивации нет, к тому же друг уходит из клуба, а тут есть возможность сорвать куш
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Mega-Torres
Ответ drfrimen
Ну все-таки не один плохой сезон. Форма у него всю карьеру в Ливерпуле плавала, и проигранная концовка позапрошлого сезона во многом заслуга его плохой формы, когда его как фишку проходили. Хотя я и согласен что форму набрать он еще мог, но это не тот игрок которого нельзя заменить. Так что продали и продали)
Мы с вами за каким-то разным Фабиньо следили по всей видимости.
Проблемных периодов у него было 2 , в начала карьеры в клубе, когда он привыкал к системе и в прошлом сезоне.
В остальное время форма конечно не всегда была одна и та же, но в определенном диапазоне, даже в нижней точке которого, он был одним из лучших опз в АПЛ.
И опять же хз, где вы увидели слив позапрошлого сезона из-за Фабиньо - 8 последних матчей АПЛ того сезона - 6 побед и 2 ничьи с МС и Ттх, если для вас это слив, то моё почтение.
кубок Англии и финал ЛЧ, где вообще его вины не было.
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Waititi
Клопп ставит очень энергозатратный футбол, на выход ушли все кто уже сдали и не вытягивают такие нагрузки. Молодняк в аренду на вход все выглядит очень круто на бумаге, а там посмотрим. Хорошее ТО не то что в МЮ.
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Catrun
Какой школьник составлял эту статью?! Математику он явно прогуливает. Исходя из материала -потрачено 172 млн € , получено 60,7 млн €, но при этом пять (!) игроков отдано в аренду. Они там бесплатно что ли играют? Откуда взялась цифра чистых расходов без учёта стоимости арендных соглашений?
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Макс Зубишин
за аренду тоже платят, алло
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savik-A.M.
Ответ SmokingShadow
Полузащиту всю пересобрали. Один вопрос, неужели Фабиньо так сдал?
он сам попросился на выход , денег насыпали ,
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SmokingShadow
Полузащиту всю пересобрали. Один вопрос, неужели Фабиньо так сдал?
+2
-1
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aseke
Ответ SmokingShadow
Полузащиту всю пересобрали. Один вопрос, неужели Фабиньо так сдал?
Фабиньо бы пригодился, но здесь появилось предложение, выгодное всем.
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Mega-Torres
Ответ morgenPOOH
Какие 4 сезона? У Фабиньо было 2 хороших сезона, до этого было максимум норм. Но прошлый сезон просто ужасный
А где я градацию делал хороший, нормальный?
Я написал просто, что отыграл 4 сезона без продыху, а неудачный был только 1.
Отличный, хороший, нормальный каждый сам может поставить в зависимости от приоритетности действий игрока
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Анхолик
Конечно я удивился что Фабиньо продал Ливерпуль, добротный игрок, и даже мало заплатили за него если честно, похоже он сам попросил продать его именно туда ) предложили хорошую зп ему в СА
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Stewee
Если бы вдобавок взяли еще Дукуре в опорку, можно смело было ставить 9 за ТО.
Наконец-то расчистили состав и убрали неликвид типа Окса и Кейты, заодно омолодили центр поля (трансфер Эндо не в счет, так как брали затычкой). Следующим летом надо брать опорника на годы вперед, замену Салаху на правый фланг и замену Матипу, тогда за будущее клуба можно будет не переживать.
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Stewee
Ответ SmokingShadow
Полузащиту всю пересобрали. Один вопрос, неужели Фабиньо так сдал?
Фаб начал сдавать в сезоне 21/22, а в следующем спад только усилился. Заменявший его зимой Байчетич выглядел солиднее. Так что успели сбагрить арабам за приличные 40 млн деградирующего 30-летнего игрока.
А остальную полузащиту давно надо было пересобирать: Хендо уже не тот, возраст начал давать о себе знать, Тиаго постоянно травмируется, Окс и Кейта вообще уже завязали с футболом.
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Stewee
Ответ morgenPOOH
Какие 4 сезона? У Фабиньо было 2 хороших сезона, до этого было максимум норм. Но прошлый сезон просто ужасный
Считаем:
18/19 - первую половину адаптировался, во второй резко прибавил, стал основой костяка, взявшего ЛЧ и 97 очков в АПЛ; сезон как минимум хороший
19/20 - точно лучший опорник АПЛ; сезон крутейший
20/21 - на фоне проблем в защите оставался на топовом уровне; сезон очень хороший
21/22 - во второй половине начал немного сдавать, но был основой команды, претендовавшей на квадрупл; сезон еще хороший
22/23 - продолжение спада, начал серьезно сдавать; сезон слабый

Итого: 1 сезон на уровне звезды, 2 сезона на отличном уровне, 1 сезон просто хороший, 1 сезон слабый. То есть как раз 4 сезона минимум на хорошем уровне.
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morgenPOOH
Ответ Catrun
Какой школьник составлял эту статью?! Математику он явно прогуливает. Исходя из материала -потрачено 172 млн € , получено 60,7 млн €, но при этом пять (!) игроков отдано в аренду. Они там бесплатно что ли играют? Откуда взялась цифра чистых расходов без учёта стоимости арендных соглашений?
Обычно аренда бесплатная, просто арендатор платит зп игрока
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