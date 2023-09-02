17 комментариев

Массовые расставания в «Ливерпуле». Подписали четверых, отпустили 12. Собрали все трансферы
Этим летом «Ливерпуль» был очень активен на трансферном рынке, пополнив состав несколькими солидными игроками. Вот обзор всех летних сделок «Ливерпуля» с указанием суммы потраченных и полученных средств.
Приезд 4 игроков – потрачено €172 млн
Доминик Собослай - 22-летний игрок перешел из «РБ Лейпциг» за 70 млн евро.
Алексис Мак Аллистер - аргентинец перешел из «Брайтона» за 42 млн евро.
Ватару Эндо - японец перешел из «Штутгарта» за 20 млн евро.
Райан Гравенберх - голландец приехал из мюнхенской «Баварии» за 40 млн евро.
Отъезд 12 игроков – получено 60,7 млн. евро
Фабиньо - «Аль-Иттихад» - 46,7 млн евро
Джордан Хендерсон «Аль-Иттифак» - 14 млн евро
Роберто Фирмино - «Аль-Ахли» - БЕСПЛАТНО
Наби Кейта - «Вердер Бремен» - БЕСПЛАТНО
Алекс Окслейд-Чемберлен - «Бешикташ» - БЕСПЛАТНО
Джеймс Милнер - «Брайтон» - БЕСПЛАТНО
Фабиу Карвалью - «РБ Лейпциг» - аренда
Сепп ван ден Берг - «Майнц 05» - аренда
Келвин Рамзи - «Престон» - аренда
Натаниэль Филлипс - «Селтик» - аренда
Рис Уильямс - «Абердин» - аренда
Артур Мело - «Ювентус» - окончание аренды.
Чистые расходы в размере 111,3 млн евро.
Он уже в конце прошлого сезона начал набирать привычную форму.
Скорее всего сам попросился отпустить, все выиграл уже мотивации нет, к тому же друг уходит из клуба, а тут есть возможность сорвать куш
Проблемных периодов у него было 2 , в начала карьеры в клубе, когда он привыкал к системе и в прошлом сезоне.
В остальное время форма конечно не всегда была одна и та же, но в определенном диапазоне, даже в нижней точке которого, он был одним из лучших опз в АПЛ.
И опять же хз, где вы увидели слив позапрошлого сезона из-за Фабиньо - 8 последних матчей АПЛ того сезона - 6 побед и 2 ничьи с МС и Ттх, если для вас это слив, то моё почтение.
кубок Англии и финал ЛЧ, где вообще его вины не было.
Я написал просто, что отыграл 4 сезона без продыху, а неудачный был только 1.
Отличный, хороший, нормальный каждый сам может поставить в зависимости от приоритетности действий игрока
Наконец-то расчистили состав и убрали неликвид типа Окса и Кейты, заодно омолодили центр поля (трансфер Эндо не в счет, так как брали затычкой). Следующим летом надо брать опорника на годы вперед, замену Салаху на правый фланг и замену Матипу, тогда за будущее клуба можно будет не переживать.
А остальную полузащиту давно надо было пересобирать: Хендо уже не тот, возраст начал давать о себе знать, Тиаго постоянно травмируется, Окс и Кейта вообще уже завязали с футболом.
18/19 - первую половину адаптировался, во второй резко прибавил, стал основой костяка, взявшего ЛЧ и 97 очков в АПЛ; сезон как минимум хороший
19/20 - точно лучший опорник АПЛ; сезон крутейший
20/21 - на фоне проблем в защите оставался на топовом уровне; сезон очень хороший
21/22 - во второй половине начал немного сдавать, но был основой команды, претендовавшей на квадрупл; сезон еще хороший
22/23 - продолжение спада, начал серьезно сдавать; сезон слабый
Итого: 1 сезон на уровне звезды, 2 сезона на отличном уровне, 1 сезон просто хороший, 1 сезон слабый. То есть как раз 4 сезона минимум на хорошем уровне.