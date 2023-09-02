17 комментариев

Этим летом «Ливерпуль» был очень активен на трансферном рынке, пополнив состав несколькими солидными игроками. Вот обзор всех летних сделок «Ливерпуля» с указанием суммы потраченных и полученных средств.

Приезд 4 игроков – потрачено €172 млн

Доминик Собослай - 22-летний игрок перешел из «РБ Лейпциг» за 70 млн евро.

Алексис Мак Аллистер - аргентинец перешел из «Брайтона» за 42 млн евро.

Ватару Эндо - японец перешел из «Штутгарта» за 20 млн евро.

Райан Гравенберх - голландец приехал из мюнхенской «Баварии» за 40 млн евро.

Отъезд 12 игроков – получено 60,7 млн. евро

Фабиньо - «Аль-Иттихад» - 46,7 млн евро

Джордан Хендерсон «Аль-Иттифак» - 14 млн евро

Роберто Фирмино - «Аль-Ахли» - БЕСПЛАТНО

Наби Кейта - «Вердер Бремен» - БЕСПЛАТНО

Алекс Окслейд-Чемберлен - «Бешикташ» - БЕСПЛАТНО

Джеймс Милнер - «Брайтон» - БЕСПЛАТНО

Фабиу Карвалью - «РБ Лейпциг» - аренда

Сепп ван ден Берг - «Майнц 05» - аренда

Келвин Рамзи - «Престон» - аренда

Натаниэль Филлипс - «Селтик» - аренда

Рис Уильямс - «Абердин» - аренда

Артур Мело - «Ювентус» - окончание аренды.

Чистые расходы в размере 111,3 млн евро.