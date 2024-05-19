На трибунах «Энфилда» заметили жену Клоппа. Она поддерживала Юргена с шарфом YNWA в руках, а сам тренер сдерживал слезы

Последний матч в «Ливерпуле».

Финальная игра Юргена Клоппа в качестве тренера «Ливерпуля» выдается очень эмоциональной. Клуб поддерживает тренера на поле, побеждая «Вулверхэмптон» со счетом 2:0. Это ничего не меняет в турнирном положении, однако футболисты явно хотят проводить коуча победой.

Перед началом игры болельщики на трибунах затянули классическую You'll never walk alone, а оператор сразу же выхватил Юргена Клоппа, сидящего на хозяйской скамейке. Немец явно еле сдерживал слезы, а затем приложил руку к сердцу.

В этот трогательный момент камеры также заметили жену Клоппа Уллу, которая держала в руках шарф «Ливерпуля» и пела YNWA.

Этот день для Юргена Клоппа складывается идеальным образом: команда побеждает, ты уходишь на победной ноте, болельщики изо всех сил поддерживают тебя голосом и баннерами, а на трибунах любимый человек.