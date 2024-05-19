«Это не угроза, но я еще вернусь». Клопп рассказал, что он еще может сделать для Ливерпуля
Юрген Клопп уже многое сделал для «Ливерпуля» как для клуба, но он также намерен помочь Ливерпулю как городу, уделяя внимание разным вещам.
«Я больше не буду тренером, но в моем понимании − и это действительно важно, поэтому я так часто упоминаю об этом − я остаюсь послом Фонда [Ливерпуля], поэтому я должен держать ключ от города, и я не хочу относиться к этому легкомысленно».
«Я уверен, что клубу не понадобится моя помощь в будущем, но я мог бы немного помочь городу несколькими вещами − своим появлением, привлечением внимания к разным вещам − и, если честно, я бы с удовольствием это сделал. Это не угроза, но я вернусь!»
Именно этого и ждали от такого человека, как Клопп. Даже вне футбола он может в хорошем смысле влиять на Ливерпуль как город, что в итоге поможет и клубу!