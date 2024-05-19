🎥 Клопп подготовил «Энфилд» к приезду Слота. Во время прощания с «Ливерпулем» Юрген исполнил песню о новом тренере

Юрген Клопп простился с «Энфилдом». После победы «Ливерпуля» над «Вулверхэмптоном» на домашней арене «красных» прошла церемония прощания с тренерским штабом и уходящими игроками.

Конечно, главным героем вечера стал Клопп. Болельщики не переставали выкрикивать заряды о любимом тренере. Юрген решил поддержать фанатов и своего преемника – Арне Слота:

«Мы сами решаем, переживать нам или быть взволнованными. Мы сами решаем, есть у нас вера или нет. Мы сами решаем доверяем мы или не доверяем. А поскольку с этого момента я один из вас, я продолжу верить в вас на сто процентов. Конечно, я видел, как многие плачут, со мной сегодня это тоже случалось, потому что я буду скучать по людям, это ясно. Но в то же время перемены – это хорошо. Понятно, мы не знаем, чего от них ожидать. Но если вы подойдете к ним с правильным настроем, все будет хорошо. Ведь основу во многом составит команда и, конечно, новый тренер. Вам, наверное, будет плевать на то, что я сейчас скажу, знаю. Но у меня есть идея. Сегодня я несколько раз слышал песню о себе. И это нормально, вы можете продолжать её петь. А вот у меня есть другой ответ: «Арне Слот! Ла ла ла ла ла!»

И Энфилд подхватил заряд, придуманный Клоппом.

Взгляните, какая красота:

«Встретьте нового тренера так же, как встретили меня. Поддерживайте его на все сто с самого первого дня. Продолжайте верить! Подстегивайте команду. Я теперь один из вас. Люблю вас безумно», – добавил Юрген.

Пока официально не было объявлено, что Слот сменит Клоппа. Но Арне на пресс-конференции рассказал о своем назначении в «Ливерпуль», теперь это подтвердил и немец.

Юрген, мы все равно будет скучать!