Во время прощания с Клоппом фанаты заметили подзабытого игрока «Ливерпуля». Последние годы он бегает по арендам

Он все еще в клубе?

Сегодня на «Энфилде» болельщики «Ливерпуля» прощались не только с Юргеном Клоппом и его тренерским штабом, но еще и Тиаго Алькантарой и Жоэлем Матипом. Футболисты сделали всем им почетный коридор, а руководство клуба вручило памятные подарки.

На стадионе также присутствовали молодые игроки, такие как Джейден Дэннс и Конор Брэдли, показавшие в этом сезоне, что у «Ливерпуля» светлое будущее.

На церемонии отсутствовали многочисленные игроки, которых «красные» отдали в аренду, так как контракты с ними обычно заключаются до конца мая. Однако было одно исключение: внезапно на стадионе заметили центрального защитника Натаниэля Филлипса.

27-летний игрок на фоне кризиса травм в защите провел в сезоне-2020/21 17 матчей и помог «красным» квалифицироваться в Лигу чемпионов следующего сезона. Но с тех пор он провел в чемпионате за «Ливерпуль» всего два матча, а также много раз уходил в аренду.

Он был в «Борнмуте» и «Селтике», а вторую часть нынешнего сезона провел в «Кардиффе». Однако сезон в Чемпионшипе закончился значительно раньше, чем в АПЛ: последние матчи сыграли еще 4 мая.

По этой причине Филлипс смог присоединиться к прощальной церемонии, хотя не имел права играть за клуб, так как не был зарегистрирован в заявке «Ливерпуля».

Скорее всего, Натаниэль Филлипс не вернется на Мерсисайд, так как он уже выразил желание остаться в «Кардиффе».

«У меня еще два года по контракту с «Ливерпулем», − сказал он Wales Online. − В «Ливерпуле» происходят большие перемены, так что многое остается под вопросом. Им самим нужно во многом разобраться. Я бы, конечно, рассмотрел возможность возвращения в Кардифф. Мне нравилось проводить здесь время, я получал удовольствие от регулярной игры.Я хочу продолжать регулярно играть в футбол и получать удовольствие от игры».