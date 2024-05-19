📸🎥 «Энфилд» тепло проводил Тиаго и Матипа. Алькантара прослезился, а Жоэль пытался сохранить улыбку

Матч против «Вулверхэмптона» стал последней игрой с «Ливерпулем» не только для Клоппа и его штаба. С «красными» также попрощались Тиаго и Матип. Их уход знаменует собой конец важных глав в истории «Ливерпуля».

Первым к болельщикам вышел Алькантара. На глазах испанца наворачивались слезы.

Тиаго присоединился к «Ливерпулю» в 2020 году, сразу после завоевания требла с «Баварией». За четыре года испанец провел в составе «красных» 98 матчей, он забил три гола и отдал шесть ассистов.

К сожалению, в последнее время его сильно мучали травмы, в этом сезоне Алькантара провел на поле всего пять минут.

Матип тоже был эмоционален.

Жоэль находился в «Ливерпуле» 8 лет, он был одним из первых подписаний Клоппа. Камерунец провел за мерсисайдцев во всех турнирах 201 матч, он забил 11 голов.

Вместе с «красными» защитник завоевал семь трофеев.

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