Все дело в договоре с немецким клубом.

Садьо Мане был любимцем болельщиков «Ливерпуля», но прошлым летом его продали в «Баварию» за 35 млн фунтов с учетом бонусов.

Игрок провалил сезон в Бундеслиге и теперь инсайдеры сообщают, что его трансфер в «Аль-Наср» практически завершен. Осталось дождаться официального объявления.

Ограниченное количество минут, которые Мане провел в прошлом сезоне, может повлиять на размер бонусов, которые должен получить «Ливерпуль».

Главная сумма, которую надо знать − 27,5 млн фунтов. Ее «Бавария» выплатила без всяких оговорок. Далее идет прибавка за то, что команда стала чемпионом Германии. Однако часть, которая касается сыгранных матчей или минут видимо останется в Мюнхене. Речь идет о миллионах фунтов.

Эти деньги могли быть явно не лишними для мерсисайдского клуба, который переживает перестройку. Из команды ушли Кейта, Милнер, Фирмино , Хендерсон и другие.

На данный момент удалось подписать Доминика Собослаи и Алексиса Мак Аллистера, а сейчас «Ливерпуль» работает над переходом Ромео Лавии. Первое предложение в 45 млн фунтов «Саутгемптон» отклонил.