Не переживайте за Клоппа! Лучше посмотрите, в какой шикарной вилле он будет отдыхать после ухода из «Ливерпуля» 😲😍
Юрген Клопп уходит из «Ливерпуля» и, похоже не планирует в ближайшее время возвращаться к тренерской деятельности.
Где же Юрген будет восстанавливать эмоциональный кризис? Конечно же в своей роскошной вилле на Майорке.
8,5 лет тяжёлой работы в топ-клубе АПЛ не могли пройти бесследно. Но не беда - теперь можно расслабиться, тем более, что Клопп этого точно заслужил.
Целых два гектара собственной земли на залитом солнцем испанском острове. Разумеется, с бассейном.
Настоящая резная беседка!
Можно понежиться в необычной спальне.
А вот и кухня.
Кстати, если вам не нравится дизайн, то не переживайте - Клопп и его жена Улла в ближайшие месяцы планируют ремонт.
Собственный бар!
А стоимость всего этого великолепия превышает £3,4 млн. Не так уж и дорого.