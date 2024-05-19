Не переживайте за Клоппа! Лучше посмотрите, в какой шикарной вилле он будет отдыхать после ухода из «Ливерпуля» 😲😍

Юрген Клопп уходит из «Ливерпуля» и, похоже не планирует в ближайшее время возвращаться к тренерской деятельности.

Где же Юрген будет восстанавливать эмоциональный кризис? Конечно же в своей роскошной вилле на Майорке.

8,5 лет тяжёлой работы в топ-клубе АПЛ не могли пройти бесследно. Но не беда - теперь можно расслабиться, тем более, что Клопп этого точно заслужил.

Целых два гектара собственной земли на залитом солнцем испанском острове. Разумеется, с бассейном.

Настоящая резная беседка!

Можно понежиться в необычной спальне.

А вот и кухня.

Кстати, если вам не нравится дизайн, то не переживайте - Клопп и его жена Улла в ближайшие месяцы планируют ремонт.

Собственный бар!

А стоимость всего этого великолепия превышает £3,4 млн. Не так уж и дорого.