«Ливерпуль» передумал бороться за Килиана Мбаппе. В руководстве посчитали, что это слишком дорого 💸
Журналист CBS Бен Джейкобс сообщает, что «Ливерпуль» не будет вступать в гонку за трансфер Килиана Мбаппе.
Ранее была информация, что мерсисайдцы готовы потратить на француза €300 млн. Однако часть руководства клуба считает это решение нецелесообразным.
«ПСЖ» будет вести переговоры только с теми клубами, которые предложат за Килиана не менее €200 млн.
«Ливерпуль» интересуется футболистом уже больше года. У Мбаппе даже был небольшой разговоры с Юргеном Клоппом, о котором он рассказал СМИ:
«Мы немного пообщались, но недолго».
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