Журналист CBS Бен Джейкобс сообщает, что «Ливерпуль» не будет вступать в гонку за трансфер Килиана Мбаппе.

Ранее была информация, что мерсисайдцы готовы потратить на француза €300 млн. Однако часть руководства клуба считает это решение нецелесообразным.

«ПСЖ» будет вести переговоры только с теми клубами, которые предложат за Килиана не менее €200 млн.

«Ливерпуль» интересуется футболистом уже больше года. У Мбаппе даже был небольшой разговоры с Юргеном Клоппом, о котором он рассказал СМИ:

«Мы немного пообщались, но недолго».