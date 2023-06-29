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«Ливерпуль» передумал бороться за Килиана Мбаппе. В руководстве посчитали, что это слишком дорого 💸

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Журналист CBS Бен Джейкобс сообщает, что «Ливерпуль» не будет вступать в гонку за трансфер Килиана Мбаппе.

Ранее была информация, что мерсисайдцы готовы потратить на француза €300 млн. Однако часть руководства клуба считает это решение нецелесообразным.

Liverpool could yet sign Kylian Mbappe – and here's why | FourFourTwo

«ПСЖ» будет вести переговоры только с теми клубами, которые предложат за Килиана не менее €200 млн.

«Ливерпуль» интересуется футболистом уже больше года. У Мбаппе даже был небольшой разговоры с Юргеном Клоппом, о котором он рассказал СМИ:

«Мы немного пообщались, но недолго».

2 комментария

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Отвёртка
Не трогай мбопе, это на бигсаммер2024
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